Polizei Mettmann

POL-ME: 45-jähriger Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2606078

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Erkrath (ots)

Am Mittwochabend, 17. Juni 2026, stürzte ein 45-Jähriger aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad in Erkrath-Hochdahl. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19 Uhr befuhr eine Gruppe von Motorradfahrenden die Bergische Allee in Richtung Erkrath. Kurz vor der Einmündung zur Schlickumer Straße verlor ein 45-Jähriger, der mit seinem Motorrad der Marke Yamaha XJ600S den linken Fahrstreifen befuhr, aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er kam links von der Fahrbahn ab und stürzte in den dortigen Grünstreifen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann erstmedizinisch und brachten ihn schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad erlitt einen Totalschaden und wurde abgeschleppt.

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