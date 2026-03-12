Hauptzollamt Koblenz

HZA-KO: Koblenzer Zoll nimmt Baubranche ins Visier 32 Strafverfahren eingeleitet

Bild-Infos

Download

Koblenz (ots)

Am 10.03.2026 hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) eine bundesweite Schwerpunktprüfung in der Baubranche durchgeführt. Ziel der Überprüfungen der Baustellen war die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten und des Mindestlohns sowie die Aufdeckung illegaler Beschäftigung, der Scheinselbstständigkeit und des sog. Leistungsbetrugs.

Im Bereich des Hauptzollamts Koblenz waren an den Standorten Koblenz, Mainz und Trier ca. 90 Zöllner und Zöllnerinnen im Einsatz. Bei der Prüfung wurden mehr als 270 Personen überprüft und nach ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Hierbei hat die FKS zahlreiche Sachverhalte festgestellt, die eine weitere Prüfung erforderlich machen.

Es wurden zahlreiche Verstöße gegen ausländerrechtliche Verstöße festgestellt. Bei 22 Arbeitnehmern besteht der Verdacht, dass sie sich illegal in der Bundesrepublik aufhalten, des Weiteren besteht gegen 6 Arbeitgeber der Verdacht der Einschleusung von Arbeitnehmern.

In 26 Fällen besteht der Verdacht der Verdacht, dass Mindestlohnvorschriften nicht eingehalten wurden. Bei den restlichen Sachverhalten, die eine weitere Prüfung erforderlich machen, handelt es sich u. a. um den Verdacht von Beitragsvorenthaltung und um den Verstoß gegen Meldepflichten.

"Vor Ort wurden 32 Strafverfahren und 89 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Wir haben bei diesen Verfahren überwiegend den Verdacht, dass gegen aufenthaltsrechtliche Vorschriften verstoßen wurden. Dies ist gegenüber der Prüfung aus dem Sommer 2025 ein erheblicher Anstieg." so Thomas Molitor, Pressesprecher des Hauptzollamtes Koblenz.

An die durchgeführten Prüfungen schließen sich umfangreiche Nachermittlungen an, indem die vor Ort erhobenen Daten der Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgeglichen werden und weitere Geschäftsunterlagen geprüft werden. Hierbei stehen die Beschäftigten des Zolls in engem Informationsaustausch mit anderen Behörden und der Rentenversicherung.

Aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung und der umfangreichen gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen legt der Zoll bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit einen besonderen Fokus auf die Baubranche.

Original-Content von: Hauptzollamt Koblenz, übermittelt durch news aktuell