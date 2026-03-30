Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw

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Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (29.03.) kam es in Herkenrath zu einer Kollision eines Motorrads mit einem Pkw. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt.

Gegen 13:30 Uhr stand eine 88-jährige Bergisch Gladbacherin mit ihrem Pkw vor einer Ampel in der Straße Kierdorf. Als die Ampel auf Grün schaltete, beabsichtigte die Frau, links in die Straße Im Fronhof abzubiegen. Sie ließ zunächst Fahrradfahrer passieren, die ihr aus der Straße Ball entgegenkamen, und bremste ab. Nach bisherigem Erkenntnisstand sah sie einen 52-jährigen Motorradfahrer zu spät, der ebenfalls aus der Straße Ball kam und geradeaus auf die Straße Kierdorf fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße für rund eine Stunde einseitig gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg hat die Ermittlungen aufgenommen. (bw)

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