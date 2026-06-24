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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Bückeburg (ots)

(KEM) Bereits am Mittwoch, den 17.06.2026, ereignete sich auf dem Parkplatz des E-Center, Weinberg 10, Bückeburg eine Verkehrsunfallflucht.

In der Zeit von ca. 15.35 Uhr bis 16.05 Uhr wurde ein auf der Parkfläche geparkter rot/schwarzer VW ID4 durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Eigentümer des VW stellte den Schaden wenige Tage später fest und erstattete Anzeige.

Der Schaden wurde vorläufig auf knapp 1.000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben kann, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bückeburg unter 05722/28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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