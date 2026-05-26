Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gruppen treffen aufeinander - Pfefferspray gesprüht +++ Schulgelände und Abi-Plakate beschmiert +++ Falscher Bankmitarbeiter +++ Exhibitionistische Handlung +++ Einbrüche

Wiesbaden (ots)

Gruppen treffen aufeinander - Pfefferspray gesprüht, Wiesbaden, Neroberg, Samstag, 23.05.2026, 03:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag stießen zwei Personengruppen am Neroberg aufeinander. In der Folge wurde Pfefferspray gesprüht. Gegen 03:40 Uhr gerieten die beiden Gruppen im Bereich der Bergstation der Nerobergbahn in Streit. Dieser eskalierte dahingehend, dass einer der Beteiligten Pfefferspray versprühte und ein Komplize einen Schlagstock vorgezeigt haben soll. Im Anschluss flüchtete die Gruppe um die beiden in einem Fahrzeug unbekannte Richtung. Durch das Pfefferspray wurden mindestens vier Personen verletzt und vor Ort behandelt. Der Täter mit dem Pfefferspray soll klein und blond gewesen sein und einen "Boxerhaarschnitt" gehabt haben. Einer seiner Begleiter war auffallend dick, ein weiterer hatte schwarze gegelte Haare.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise zu den Flüchtigen unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Schulgelände und Abi-Plakate beschmiert, Wiesbaden-Bierstadt, Biegerstraße, Freitag, 22.05.2026, 15:20 Uhr bis Montag, 25.05.2026, 15:37 Uhr

(fh)Über das Pfingstwochenende haben Unbekannte ihr Unwesen auf einem Schulgelände in Bierstadt getrieben. In der Zeitspanne von Freitag- bis Montagnachmittag suchten sie das Schulgelände in der Biegerstraße auf und sprühten dort diverse Graffiti auf eine Mauer, einen größeren Stein sowie mehrere Plakate, welche anlässlich der Abiturprüfungen aufgehängt worden waren.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Falscher Bankmitarbeiter,

Wiesbaden-Nordost, Samstag, 23.05.2026, 13:23 Uhr (dd) Am Samstagmittag wurde eine Frau in Wiesbaden Opfer eines Trickbetrügers, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Der unbekannte Täter kontaktierte die 91-Jährige zunächst telefonisch und gab sich als Mitarbeiter einer namenhaften Bank aus. Unter dem Vorwand, es gebe Probleme mit ihrer Bankkarte, kündigte der Anrufer an, dass ein Mitarbeiter vorbeikommen werde, um die Karte abzuholen. Kurze Zeit später erschien ein Mann an der Wohnanschrift der Geschädigten und verschaffte sich mit deren Einverständnis Zutritt zur Wohnung. Dort übergab die Frau dem angeblichen Bankmitarbeiter ihre Bankkarte. Im weiteren Verlauf behauptete der Täter, die Geschädigte verfüge über Falschgeld. Daraufhin händigte sie ihm zusätzlich 800 Euro Bargeld aus. Der Täter stellte sich als "Petro" vor und wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann beschrieben. Er habe hellbraune, wellige, mittellange Haare, ein schmales Gesicht und lange Hosen getragen. Zudem sprach er akzentfrei Deutsch. Die Polizei warnt erneut davor, Bankkarten oder Bargeld an unbekannte Personen zu übergeben. Bankmitarbeiter holen grundsätzlich keine Karten oder Bargeld an der Wohnanschrift ihrer Kunden ab. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345 2140 entgegen.

Exhibitionistische Handlung in Wiesbadener Innenstadt, Wiesbaden-Mitte, Kirchgasse, Montag, 25.05.2026, 07:29 Uhr (dd) Am Montagmorgen kam es in der Kirchgasse zu einer exhibitionistischen Handlung. Ein Zeuge beobachtete einen Mann dabei, wie dieser mit heruntergelassener Hose vor einem Schaufenster stand und onanierte. Eine verständigte Polizeistreife konnte den Mann noch vor Ort antreffen, identifizieren und anschließend des Platzes verweisen. Weiterhin wurde gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet.

Mehrere Einbrüche in Wiesbaden,

Wiesbaden,

Im Verlauf der vergangenen Tage kam es im Wiesbadener Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen in Wohnungen und Wohnhäuser (dd) In Wiesbaden-Biebrich verschafften sich unbekannte Täter am Samstagabend zwischen 18:00 Uhr und 19:40 Uhr Zutritt zu einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kneippstraße. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld sowie diversen Schmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Im Zusammenhang mit der Tat wurden zuvor zwei verdächtige Männer im Treppenhaus sowie vor dem Hauseingang beobachtet. Einer der Männer soll etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,72 bis 1,73 Meter groß und kräftig gewesen sein. Er hatte braune, längere, nach hinten gegelte Haare und trug ein weißes Hemd sowie eine lange Stoffhose. Die zweite Person wurde ebenfalls auf 40 bis 50 Jahre geschätzt, war etwa 1,92 bis 1,97 Meter groß, blond und schlank. Bekleidet war der Mann mit einem weißen Hemd und Shorts. Zu einem weiteren Einbruch kam es in Wiesbaden-Auringen im Bereich "Im Hopfengarten". Dort drangen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 14.05.2026, und Samstag, dem 23.05.2026, in ein leerstehendes Einfamilienhaus ein. Nach bisherigen Erkenntnissen überstiegen die Täter zunächst das Hoftor und hebelten anschließend die rückwärtige Kellertür auf. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Entwendet wurde unter anderem Tafelsilber in bislang unbekannter Menge. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Weiterhin ereignete sich am Samstag zwischen 10:15 Uhr und 18:00 Uhr in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Wiesbaden-Klarenthal ein Tageswohnungseinbruch. Die unbekannten Täter öffneten die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses und entwendeten Goldschmuck, Bargeld sowie Parfüms. Der Gesamtschaden wird auf knapp über 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345 0 zu melden.

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