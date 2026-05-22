Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Polizei lädt zu "Coffee with a cop" auf den Marktplatz ein

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Wiesbaden (ots)

Polizei lädt zu "Coffee with a cop" auf den Marktplatz ein, Wiesbaden, Schlossplatz, 27.05.2026, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(pl)Die Polizei lädt Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, den 27.05.2026, von 10:00 bis 12:00, Uhr zu "Coffee with a cop" auf den Wiesbadener Schlossplatz ein. Bei einer Tasse Kaffee haben Interessierte die Möglichkeit, offen über ihre Anliegen, Sorgen oder Fragen mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch zu kommen. Die Aktion findet im Rahmen des Wiesbadener Wochenmarkts statt.

Vor Ort stehen neben dem Schutzmann vor Ort und der Dienststellenleitung des 1. Polizeireviers auch der Leiter der Polizeidirektion Wiesbaden und Fachleute der Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums für Gespräche zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger können sich in ungezwungener Atmosphäre mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern zu Fragen rund um Respekt, Sicherheit und Prävention austauschen. Auch Polizeipräsident Björn Gutzeit will sich den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern nicht entgehen lassen und wird zeitweise vor Ort sein.

Ziel der Aktion ist es, den direkten Kontakt zwischen Polizei und Bevölkerung zu stärken und Gespräche außerhalb konkreter Einsatzsituationen zu ermöglichen.

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