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Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Weitere Brände im Stadtgebiet +++ Mädchen in Fußgängerzone belästigt

Wiesbaden (ots)

1. Weitere Brände im Stadtgebiet,

Wiesbaden, Donnerstag, 00:42 Uhr bis 00:58 Uhr

(fh)Im Stadtgebiet von Wiesbaden brannten in der vergangenen Nacht erneut mehrere Mülltonnen. Im Zeitfenster von 00:42 Uhr bis 00:58 Uhr wurden der Polizei und Feuerwehr insgesamt sechs Brände von unterschiedlich großen Mülltonnen gemeldet, welche durch die Einsatzkräfte rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnten. Die Tatorte lagen dabei in der Dotzheimer Straße, der Goebenstraße, der Werderstraße, der Eltviller Straße, der Hattenheimer Straße sowie der Eibinger Straße. Der so verursachte Sachschaden, der in einem Fall auch in Mitleidenschaft gezogene Rollläden eines angrenzenden Wohnhauses miteinbezieht, beläuft sich auf schätzungsweise rund 3.000 Euro. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Verursachern und führte mehrere Personenkontrollen durch. Hierbei erhärtete sich jedoch kein Tatverdacht gegen die Kontrollierten.

Die Polizei ist im Zusammenhang mit den Bränden insbesondere auf die Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Jeder noch so kleine Hinweis kann im besten Fall zur Überführung der Tatverdächtigen führen.

Daher bittet die Polizei weiterhin Anwohnerinnen und Anwohner, sowie Passantinnen und Passanten der Polizei niederschwellig verdächtige Beobachtungen rund um Mülltonnen unter der Telefonnummer 0611 345-0 zu melden.

2. Mädchen in Fußgängerzone belästigt,

Wiesbaden, Kirchgasse, Mittwoch, 20.05.2026, 18.20 Uhr

(da) Am Mittwochabend wurde ein Mädchen in der Wiesbadener Innenstadt belästigt. Gegen 18.20 Uhr hielt sich die 14-Jährige mit zwei Freunden in der Kirchgasse auf, als ein ihr unbekannter Mann sie am Arm festhielt und ansprach. Darüber hinaus berührte er das Mädchen gegen ihren Willen am Gesäß. Als Umstehende eingriffen, lief der Mann die Kirchgasse entlang davon. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und fahndet nach dem Tatverdächtigen. Dieser ist 25 bis 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß, dunkelhäutig und hat braune Haare, die er als Dreadlocks zu einem Zopf gebunden hatte. Er war mit einem blauen Shirt und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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