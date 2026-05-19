Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schaufenster eingeschlagen +++ Diebe auf Baustelle

Wiesbaden (ots)

1. Schaufenster eingeschlagen,

Wiesbaden, Kostheim, Uthmannstraße, Sonntag, 17.05.2026, 3 Uhr

(da)Unbekannte haben am Sonntag das Schaufenster eines Supermarktes in Kostheim beschädigt. Gegen 3 Uhr warfen die Täter einen Stein in die Glasfassade des Gebäudes in der Uthmannstraße. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Der dadurch verursachte Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

2. Diebe auf Baustelle,

Wiesbaden, Biebrich, Gibber Straße, Mittwoch, 13.05.2026, 17.40 Uhr bis Montag, 18.05.2026, 6.30 Uhr

(da)Im Laufe der vergangenen Woche waren Diebe auf einer Baustelle in Biebrich zugange. Derzeit befindet sich in Höhe eines Baumarktes eine Baustelle an einem Feldweg entlang der Verlängerung der Gibber Straße. Zwischen Mittwochabend und Montagmorgen begaben sich bislang unbekannte Täter zu einem dort abgestellten Bagger. Sie versuchten zunächst, diesen aufzubrechen. Als dies scheiterte, schlugen sie eine Seitenscheibe ein und entwendeten eine Steuerungseinheit sowie zwei Außenkameras aus dem Inneren des Gefährts. Mit dieser Beute gelang ihnen unerkannt die Flucht. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 bei der Wiesbadener Polizei zu melden.

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