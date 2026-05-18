Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher zugange +++ Fensterscheiben von ehemaligem Schulgebäude beschädigt +++ Mercedes gestohlen +++ Autofahrer flüchtet vor Kontrolle

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, Festgestellt: 15.05.2026 bis 16.05.2026

(pl)Am Freitag und am Samstag wurden in Wiesbaden mehrere Einbrüche festgestellt. In Breckenheim brachen unbekannte Täter zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen in die Kühlabteilung eines Einkaufsmarktes in der Straße "Wallauer Hohl" ein und entwendeten diverse Fleischwaren. In der Nacht zum Freitag hebelten Einbrecher in der Wiesbadener Landstraße in Amöneburg zwischen 04:00 Uhr und 07:40 Uhr die Eingangstür des Reifenlagers einer Autowerkstatt auf und ließen aus dem Lager vier Autoreifen mitgehen. Zwischen Mittwochabend und Samstagmorgen wurde in einem Feldweg im Bereich der Straße "An der Wäschbach" bei Igstadt eine Scheune von Einbrechern heimgesucht und ein Hoflader mitsamt Mähwerk im Gesamtwert von rund 18.000 entwendet. Am Samstagmorgen wurde der Diebstahl von Starkstromkabeln im Wert von rund 1.000 Euro aus einem Rohbau in der Hauptstraße in Kostheim festgestellt. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Samstag, dem 09.05.2026 und Samstag, dem 16.05.2026. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Fensterscheiben von ehemaligem Schulgebäude beschädigt, Mainz-Kostheim, Passauer Straße, 15.05.2026, 22:00 Uhr bis 16.05.2026, 12:00 Uhr

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend und Samstagmittag mehrere Fensterscheiben eines ehemaligen Schulgebäudes in der Passauer Straße in Kostheim beschädigt. Es wurden rund 18 Glasscheiben zerstört. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

3. Mercedes gestohlen,

Wiesbaden, Dieselstraße, 16.05.2026, 18:00 Uhr bis 17.05.2026, 12:30 Uhr

(pl)Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ist in der Dieselstraße ein Mercedes gestohlen worden. Der schwarze Mercedes E220d mit dem amtlichen Kennzeichen "WI-MS 592" wurde am Samstag gegen 18:00 Uhr abgestellt und war dann am Sonntag gegen 12:30 Uhr verschwunden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Autofahrer flüchtet vor Kontrolle,

Wiesbaden, Theodor-Haubach-Straße, 18.05.2026, 01.30 Uhr

(pl)In der Nacht zum Montag ist der 35-jährige Fahrer eines Skoda Octavia in Wiesbaden vor einer Kontrolle geflüchtet. Eine Polizeistreife beabsichtige gegen 01.30 Uhr das Auto in der Theodor-Haubach-Straße einer Kontrolle zu unterziehen. Der Skoda-Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle und beschleunigte stark. Er ignorierte die Anhaltesignale der Polizeikräfte und setzte seine Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit fort. Die Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer, da der Flüchtige im Bereich des Sportplatzes Kleinfeldchen in eine Sackgasse fuhr. Eine weitere Flucht zu Fuß scheiterte, da der Fahrer nach Verlassen des Fahrzeugs von den Polizeikräften festgenommen wurde. Der 35-Jährige muss sich aufgrund seiner Fahrweise wegen des Vorwurfs eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

5. Informationsstand zur Einbruchsprävention, Wiesbaden, Mittwoch, 20.05.2026, 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr

(da)Am Mittwoch informiert die Polizei in Wiesbaden an gleich zwei Ständen rund um das Thema "Einbruchsprävention". Zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr sind die Polizeibeamtinnen und -beamte zum einen auf dem Schlossplatz, zum anderen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Glaurusstraße vertreten. Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten dort praxisnahe Tipps, wie sie ihr Zuhause effektiv gegen Einbruch schützen können - von mechanischen Sicherungen über Verhaltenshinweise bis hin zu technischen Möglichkeiten. Ziel der Aktion ist es, durch Aufklärung und Präsenz vor Ort einen Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen zu leisten. Die Polizei lädt alle Interessierten herzlich ein, den Stand zu besuchen und sich umfassend zu informieren.

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