Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Personen angegriffen

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Personen angegriffen,

Wiesbaden-Mitte, Schlichterstraße, Dienstag, 19.05.2026, 09:45 Uhr

(lr) Am Dienstagmorgen wurden eine 45-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann in Wiesbaden angegriffen. Gegen 09:45 Uhr liefen beide auf dem Gehweg der Schlichterstraße. Ohne Anlass soll dann ein Unbekannter der Frau in den Unterleib geschlagen haben, woraufhin der 24-Jährige einschritt. Daraufhin geriet er mit dem Angreifer in eine Rangelei, wobei der Unbekannte ihn zu Boden brachte. Als der 24-Jährige wieder auf den Beinen war, soll der Unbekannte ein Messer aus seiner Jacke gezogen und ihn damit bedroht haben. Ohne weitere Aktionen flüchtete der Angreifer anschließend in Richtung Hauptbahnhof. Der unbekannte Täter soll zwischen 175cm und 180cm groß und circa 60 Jahre alt gewesen sein. Er habe graue, zerzauste, lange Haare und einen grauen Vollbart. Sein Gesamteindruck wirkte nach Zeugenangaben ungepflegt. Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

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