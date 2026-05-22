Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Trickdiebstahl +++ Geldbeutel entwendet +++ Sperrmüll in Brand gesetzt

Wiesbaden (ots)

1.Trickdiebstahl,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Eisenbahnstraße, Donnerstag, 21.05.2026, 13:00 Uhr

(lr) Donnerstagmittag wurde eine Frau in Mainz-Kastel von einem Trickdieb bestohlen. Gegen 13:00 Uhr kam ein Mann in der Eisenbahnstraße auf sie zu, um ihr augenscheinlich eine Kette zu verkaufen. Im Zuge dessen legte er der Geschädigten die Kette um den Hals. Währenddessen entwendete er unbemerkt die von der Frau selbst getragene Kette. Anschließend stieg er in einen Bus und fuhr in Richtung Mainz. Durch die Geschädigte kann der Täter wie folgt beschrieben werden: Er ist ungefähr 50 Jahre alt und 160 cm groß. Der Dieb hat kurze schwarze Haare und keinen Bart. Zur Tatzeit trug er ein blau/rotes T-Shirt und eine Jeanshose.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

2.Geldbeutel entwendet,

Wiesbaden-Südost, Frankfurter Straße, Donnerstag, 21.05.2026, 11:30 Uhr

(lr) Am Donnerstagvormittag wurde einer 83-jährigen Frau in Wiesbaden-Südost ihr Portemonnaie gestohlen. Gegen 11:30 Uhr wurde sie von einem Mann zunächst nach Geld für den Parkautomaten gefragt und kurze Zeit später nach dem Weg. Währenddessen entwendete er ihren Geldbeutel in der Frankfurter Straße. Durch die Geschädigte kann der Dieb folgendermaßen beschrieben werden: Er ist ungefähr 180 cm groß und zwischen 45 und 55 Jahren alt. Er hat eine kräftige Statur und wirkte gepflegt. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose, eine dunkelblaue Holzfällerjacke und ein Basecap. Als auffallend beschrieb die Geschädigte seinen rumänischen/ bulgarischen Akzent und seine "dunkelbraunen Glubschaugen".

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

3.Sperrmüll in Brand gesetzt,

Wiesbaden-Bierstadt, Wichernstraße, Freitag, 22.05.2026, 03:30 Uhr

(lr) In der Nacht zum Freitag wurde in Wiesbaden-Bierstadt Sperrmüll in Brand gesetzt. Die unbekannten Täter setzten auf unbekannte Art und Weise gegen 03:30 Uhr den Sperrmüll in der Wichernstraße in Brand. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer ohne Probleme gelöscht werden. Auf das anliegende Haus hatte das Feuer nicht übergegriffen. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Durch einen aufmerksamen Zeugen kann der mutmaßliche Täter wie folgt beschrieben werden: Er trug zur Tatzeit einen grauen Hoodie, mit aufgezogener Kapuze. Weiterhin verdeckte er sein Gesicht, indem er einen Schlauchschal über sein Kinn zog. Zudem führte er zwei große Tüten in beiden Händen mit sich.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

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