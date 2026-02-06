Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrere Einbrüche in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 04.02.2026 auf Donnerstag, den 05.02.2026 brachen oder versuchten unbekannte Täter in mehrere Geschäfte in der Innenstadt einzubrechen.

Fall 1) In der Zeit vom 04.02., 13:00 Uhr bis 05.02. 08:35 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich in ein Hörakustikgeschäft in der Ludwigstraße einzubrechen. Hierbei verursachten sie einen Schaden in niedriger, vierstelliger Höhe.

Fall 2) In der Zeit vom 04.02., 18:00 Uhr bis 05.02., 09:00 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Wormser Straße ein. Im Inneren des Salons wurden mehrere Spinde aufgebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Der Schaden wird auf eine dreistellige Summe geschätzt.

Fall 3) In der Zeit vom Abend des 04.02.bis 05.02., 08:30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Textilreinigung in der Ludwigstraße ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Der Schaden wird auf eine dreistellige Summe geschätzt.

Eventuelle Tatzusammenhänge sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die in den genannten Zeiträumen in der Nähe des Hörakustikers hören², des Friseursalons Bloom oder der Textilreinigung Kramer verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell