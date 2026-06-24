Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Nenndorf (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 23.06.2026, zwischen ca. 11 und 12.35 Uhr ereignete sich in Bad Nenndorf eine Verkehrsunfallflucht.

Ein am Bürgerbüro der Samtgemeinde Nenndorf (Poststraße 4) geparkter grauer Opel Astra wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Stoßstange vorne links verkratzt und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter 05723/74920 entgegen.

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