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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Nenndorf (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 23.06.2026, zwischen ca. 11 und 12.35 Uhr ereignete sich in Bad Nenndorf eine Verkehrsunfallflucht.

Ein am Bürgerbüro der Samtgemeinde Nenndorf (Poststraße 4) geparkter grauer Opel Astra wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Stoßstange vorne links verkratzt und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter 05723/74920 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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