Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln/Todenmann - 15-Jährige stürzt mit Mofa

Rinteln/Todenmann (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 23.06.2026, ist eine 15-jähriges Mädchen aus Porta Westfalica in Rinteln, Ortsteil Todenmann, mit ihrem Mofa gestürzt und wurde dabei leicht verletzt.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr die Jugendliche mit ihrem Mofa gegen 17.5 Uhr die Hauptstraße/L441 in Rinteln, als sie außerorts in der Nähe der BAB 2 Unterführung alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Mofa entstand leichter Sachschaden.

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