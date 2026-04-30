Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Hakenkreuze auf Asphalt gesprüht
Landkreis Sömmerda (ots)
Unbekannte hinterließen in der Nacht zu Mittwoch (29.04.2026) im Landkreis Sömmerda zwei politisch motivierte Graffiti. Auf einem Wirtschaftsweg zwischen den Ortslagen Rohrborn und Schloßvippach sprühten die Täter zwei Hakenkreuze mit silberner sowie lilafarbener Sprühfarbe auf den Asphalt. Die Graffiti mit den Maßen 2,20 Meter x 1,90 Meter sowie 0,6 Meter x 0,7 Meter wurden von Polizisten vor Ort unkenntlich gemacht. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde eingeleitet. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell