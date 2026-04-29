Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Landkreis Sömmerda (ots)
Im Landkreis Sömmerda wurde gestern Nachmittag (28.04.2026) ein Junge bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der 11-Jährige gegen 16:00 Uhr die Hauptstraße in Großmonra mit seinem Fahrrad zu überqueren. Dabei übersah er einen VW, missachtete dessen Vorfahrt und es kam zur Kollision. Der 11-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem VW und dem Fahrrad entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)
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