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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Obernkirchen - Ingewahrsamnahme nach Durchsetzung eines Hausverbots in Freibad

Obernkirchen (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 24.06.2026, gegen 16.25 Uhr, wurde die Polizei Bückeburg zu einem Einsatz in das Freibad "Am Sonnenbrink" alarmiert, da sich zwei Stadthäger (30 und 32 J. alt) aggressiv verhielten und das Freibad trotz Aufforderung eines Mitarbeiters nicht verlassen wollten.

Bei Eintreffen der Polizisten verhielt sich insbesondere der 32-Jährige aggressiv und unkooperativ. Zudem beleidigte und bedrohte er die Polizisten sowie das Freibadpersonal. Als er sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht ausweisen wollte und versuchte, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, wurde er von den Polizisten mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert über 2 Promille. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Gegen beide Männer wird wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung und Bedrohung ermittelt, gegen den 32-Jährigen zusätzlich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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