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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Nienburg (ots)

(Thi) Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Von-Philipsborn-Straße/Nordertorstriftweg sind am Mittwoch, 24. Juni 2026, gegen 12:38 Uhr zwei Radfahrende leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 42-jährige Pedelec-Fahrerin den dortigen Fußgängerweg entgegen der geltenden Verkehrsregeln. Zeitgleich näherte sich ein 40-jähriger Fahrradfahrer dem Kreuzungsbereich und missachtete das für ihn geltende Rotlicht. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß der beiden Zweiradfahrer.

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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