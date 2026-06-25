Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt
Nienburg (ots)
(Thi) Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Von-Philipsborn-Straße/Nordertorstriftweg sind am Mittwoch, 24. Juni 2026, gegen 12:38 Uhr zwei Radfahrende leicht verletzt worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 42-jährige Pedelec-Fahrerin den dortigen Fußgängerweg entgegen der geltenden Verkehrsregeln. Zeitgleich näherte sich ein 40-jähriger Fahrradfahrer dem Kreuzungsbereich und missachtete das für ihn geltende Rotlicht. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß der beiden Zweiradfahrer.
Beide Beteiligten wurden leicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell