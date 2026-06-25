Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Nienburg - Geparkter PKW zerkratzt
Nienburg (ots)
(KEM) Am Dienstag, den 23.06.2026, zwischen ca. 10 und 13 Uhr wurde in Nienburg ein grauer Mercedes durch bislang unbekannte Täter zerkratzt. Der Mercedes stand zur Tatzeit am Starenhof in Höhe des Hausnummer 6 geparkt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 1.500 Euro geschätzt.
Wer hat in o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder die Tat beobachtet und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Nienburg unter 05021/92120 zu melden.
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