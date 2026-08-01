Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 13-jähriger Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warstein-Hirschberg (ots)

Am Freitag, 31.07.2026, kam es gegen 14:50 Uhr in Warstein-Hirschberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 13-jähriger Pedelecfahrer befuhr den abschüssigen Speckeweg in Richtung Odacker Gasse. Zeitgleich befuhr eine 58-jährige Fahrzeugführerin den vorfahrtsberechtigten Hubertusweg und beabsichtigte, nach links in den Speckeweg abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Lieferfahrzeug der 58-Jährigen und dem Pedelecfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der 13-Jährige dabei die Vorfahrt des Lieferfahrzeuges. Der 13-jährige Pedelecfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An dem Lieferfahrzeug entstand Sachschaden. OG.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell