PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 13-jähriger Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warstein-Hirschberg (ots)

Am Freitag, 31.07.2026, kam es gegen 14:50 Uhr in Warstein-Hirschberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 13-jähriger Pedelecfahrer befuhr den abschüssigen Speckeweg in Richtung Odacker Gasse. Zeitgleich befuhr eine 58-jährige Fahrzeugführerin den vorfahrtsberechtigten Hubertusweg und beabsichtigte, nach links in den Speckeweg abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Lieferfahrzeug der 58-Jährigen und dem Pedelecfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der 13-Jährige dabei die Vorfahrt des Lieferfahrzeuges. Der 13-jährige Pedelecfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An dem Lieferfahrzeug entstand Sachschaden. OG.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 01.08.2026 – 07:47

    POL-SO: Sachbeschädigung an vier Fahrzeugen

    Welver (ots) - In Welver kam es am 31.07.2026 in der Weidestraße, in der Zeit zwischen 19:45 Uhr und 20:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an vier Fahrzeugen. Die Fahrzeuge waren hintereinander am Straßenrand geparkt, als sie von bislang unbekannten Tätern mit einem Farblack besprüht und somit beschädigt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Verfahren eingeleitet. OG. Rückfragenvermerk für ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 09:13

    POL-SO: Autofahrerin prallt gegen Anhänger eines abbiegenden Traktors und wird leicht verletzt

    Lippstadt (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es gegen 10:57 Uhr auf der Rüthener Straße (L536) in Lippstadt zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 68-jährige Autofahrerin aus Erwitte befuhr die Rüthener Straße aus Richtung Bökenförde kommend in Fahrtrichtung Lippstadt. Nachdem sie einen vorausfahrenden Pkw überholt hatte, scherte sie ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 08:53

    POL-SO: Diebstahl auf Baustellengelände - Polizei sucht Zeugen

    Soest (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 29. Juli, 17:30 Uhr, und Donnerstag, dem 30. Juli, 06:00 Uhr, kam es auf einem Baustellengelände am Katroper Weg in Soest zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen rund 450 Liter Dieselkraftstoff aus einem Kraftstofftank. Zudem wurde ein etwa 25 Meter langes 35A-Kabel aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren