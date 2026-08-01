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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sachbeschädigung an vier Fahrzeugen

Welver (ots)

In Welver kam es am 31.07.2026 in der Weidestraße, in der Zeit zwischen 19:45 Uhr und 20:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an vier Fahrzeugen. Die Fahrzeuge waren hintereinander am Straßenrand geparkt, als sie von bislang unbekannten Tätern mit einem Farblack besprüht und somit beschädigt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Verfahren eingeleitet. OG.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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