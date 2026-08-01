POL-SO: Sachbeschädigung an vier Fahrzeugen
Welver (ots)
In Welver kam es am 31.07.2026 in der Weidestraße, in der Zeit zwischen 19:45 Uhr und 20:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an vier Fahrzeugen. Die Fahrzeuge waren hintereinander am Straßenrand geparkt, als sie von bislang unbekannten Tätern mit einem Farblack besprüht und somit beschädigt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Verfahren eingeleitet. OG.
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