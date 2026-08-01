POL-SO: Sachbeschädigung an vier Fahrzeugen

Lippstadt-Cappel (ots) - Am Mittwoch, 29.07.2026, gegen 10:45 Uhr, geriet eine Wiese hinter dem Sportplatz bzw. der Schützenhalle in Cappel in Brand. Ein 66-jähriger Lippstädter, der die Fläche als Pächter nutzt und in der Nähe Grünarbeiten verrichtete, wurde durch einen lauten Knall auf den Brand aufmerksam. Er konnte das Feuer, das eine Fläche von etwa 10 bis 15 Quadratmetern erfasst hatte, selbst löschen, ...

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