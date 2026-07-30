Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Feuer auf Wiese - Zeugen gesucht

Lippstadt-Cappel (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2026, gegen 10:45 Uhr, geriet eine Wiese hinter dem Sportplatz bzw. der Schützenhalle in Cappel in Brand. Ein 66-jähriger Lippstädter, der die Fläche als Pächter nutzt und in der Nähe Grünarbeiten verrichtete, wurde durch einen lauten Knall auf den Brand aufmerksam. Er konnte das Feuer, das eine Fläche von etwa 10 bis 15 Quadratmetern erfasst hatte, selbst löschen, bevor Rettungskräfte und Polizei eintrafen.

Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Jugendliche im Alter von etwa 12 bis 14 Jahren, ca. 160 cm groß und hell gekleidet, den Brand verursacht haben. Sie entfernten sich nach Bekanntwerden des Feuers mit einem Fahrrad und einem E-Scooter in Richtung Straße "Am Böbbing". Ein Zeuge konnte die beiden im Vorbeifahren beobachten. Hinweise auf verwendete Pyrotechnik konnten am Brandort nicht gesichert werden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat die beiden Jugendlichen gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Wer hat sonstige sachdienliche Beobachtungen im Bereich des Sportplatzes/der Schützenhalle in Cappel gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 entgegen.

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