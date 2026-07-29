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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Garage auf landwirtschaftlichem Anwesen - Pedelec entwendet

Werl-Westönnen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Garage auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße Am Notgraben eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen Sonntag, 27. Juli, 15 Uhr, und Montag, 28. Juli, 5 Uhr, gewaltsam Zutritt zu der Garage, indem sie das Vorhängeschloss aufbrachen. Aus der Garage entwendeten sie ein hochwertiges Pedelec im Wert von rund 5000 Euro sowie einen Sportbogen. Zudem durchsuchten sie einen in der Garage abgestellten Pkw und stahlen daraus zwei Geldbörsen mit Bargeld und persönlichen Dokumenten.

Ein Teil des Diebesguts konnte rund 100 Meter vom Tatort entfernt in einer angrenzenden Gasse aufgefunden werden. Dort lagen die beiden Geldbörsen, eine Satteltasche sowie ein Hammer. Ein Teil des Bargeldes fehlt jedoch weiterhin.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Notgraben beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 bei der Polizei zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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