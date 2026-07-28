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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Diebstahl an Zigarettenautomaten - Zwei Tatverdächtige gestellt

Werl (ots)

In der Nacht zu Dienstag, gegen 00:50 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizeiwache Werl zu einem versuchten Diebstahl an einem Zigarettenautomaten an der Hedwig-Dransfeld-Straße alarmiert. Ein aufmerksamer Zeuge hatte beobachtet, wie sich zwei Personen an dem Automaten zu schaffen machten.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten die beiden 13- und 16-jährigen Tatverdächtigen zunächst in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten beide Jugendlichen kurze Zeit später im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte einer der Tatverdächtigen, den Zigarettenautomaten mit einem Brecheisen aufzubrechen, während der zweite Tatverdächtige offenbar Schmiere stand. Am Automaten wurden entsprechende Hebelspuren festgestellt. Zu einer Öffnung des Automaten kam es nicht.

Im Zuge der Ermittlungen wurde zudem eine Tragetasche am Tatort aufgefunden, die einem der Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte. Das mutmaßlich verwendete Tatwerkzeug konnte trotz intensiver Suche nicht aufgefunden werden.

Die beiden Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Wohneinrichtung übergeben. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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