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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hochschwangere Frau wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Werl (ots)

Am 27.07.26 kam es an der Ecke Plassweg / Haue in Werl zur einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 33-jährige Frau aus Welver einen Schock erlitt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die hochschwangere Frau mit ihrem PKW über den Plassweg von Welver kommend in südliche Richtung, als plötzlich ein 62-jähriger Mann aus Werl mit seinem weißen Mercedes die Vorfahrt missachtete und von rechts aus der Straße "Haue" auf die Fahrbahn fuhr. Bei der anschließenden Kollision erlitt die Frau aus Welver einen Schock. Alle weiteren Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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