Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Restaurant - Bargeld entwendet: Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (26./27. Juli) sind bislang unbekannte Täter in ein indisches Restaurant am Anfang der Fußgängerzone in Soest eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter zwischen 23 Uhr und 7 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen und ein Fenster öffneten.

Im Inneren durchsuchten sie das Restaurant und entwendeten aus zwei Kellnerportemonnaies einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brüderstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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