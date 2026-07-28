PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Restaurant - Bargeld entwendet: Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (26./27. Juli) sind bislang unbekannte Täter in ein indisches Restaurant am Anfang der Fußgängerzone in Soest eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter zwischen 23 Uhr und 7 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen und ein Fenster öffneten.

Im Inneren durchsuchten sie das Restaurant und entwendeten aus zwei Kellnerportemonnaies einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brüderstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 08:19

    POL-SO: Sachbeschädigung durch Graffiti am Soccerplatz - Polizei sucht Zeugen

    Rüthen (ots) - Unbekannte Täter haben den Soccerplatz am Schlangenpfad in Rüthen mit Graffiti beschmiert. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitagabend, 24. Juli, 21 Uhr, und Samstagmorgen, 25. Juli, 9 Uhr. Am Samstagmittag wurde die Polizei über die Sachbeschädigung informiert. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 08:12

    POL-SO: Einbruch in Lippstädter Fleischereibetrieb - Mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen

    Lippstadt (ots) - In der Nacht auf Freitag (24. Juli 2026) sind bislang unbekannte Täter in einen Fleischereibetrieb an der Welserstraße in Lippstadt eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr, und Freitagmorgen, 4.30 Uhr, gewaltsam über zwei eingeschlagene Fenster Zugang zu den Büroräumen. Dort ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 08:01

    POL-SO: Brand auf dem Gelände eines Sportschützenvereins - Kriminalpolizei ermittelt

    Werl (ots) - Am Sonntagabend (26. Juli) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 20 Uhr zu einer Rauchentwicklung auf dem Gelände eines Sportschützenvereins an der Straße Zum Salzbach in Werl gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war im Bereich einer Schießbahn ein Brand festzustellen. Die Freiwillige Feuerwehr Werl löschte das Feuer. Personen wurden nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren