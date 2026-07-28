Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub auf Bahnhofsvorplatz - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

Am Montagnachmittag (27. Juli) wurde der Polizei gegen 15:13 Uhr ein Raubdelikt im Bereich des Soester Bahnhofs gemeldet. Ein 46-jähriger Mann aus Soest hielt sich anschließend im Bereich der Brüderstraße auf und wies Verletzungen im Gesicht auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte zuvor auf dem Bahnhofsvorplatz, als er von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen wurde. Nachdem die beiden zunächst nach Geld gefragt hatten, nahmen sie dem Mann dessen Armband und Armbanduhr ab. Im weiteren Verlauf soll einer der Tatverdächtigen dem Geschädigten ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser zu Boden stürzte.

Anschließend flüchteten die beiden Männer nach Angaben des Geschädigten in Richtung Bahnhof und stiegen dort vermutlich in einen Zug ein.

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die beiden Tatverdächtigen sollen jeweils etwa 20 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und dunkelhaarig gewesen sein. Einer der Männer hatte eine hellere Hautfarbe als der andere. Eine weitergehende Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den beiden Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell