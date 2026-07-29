Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Minderjährige auf E-Scooter angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

Am Dienstag, 28. Juli, kam es gegen 15 Uhr auf der Pollhofstraße in Soest zu einem Vorfall, bei dem eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Bad Sassendorf von einer bislang unbekannten Frau angegriffen worden sein soll.

Nach Angaben der Jugendlichen war sie gemeinsam mit einer Freundin auf ihren E-Scootern unterwegs, als ihnen eine unbekannte Frau entgegenkam. Die Frau soll die Jugendliche am Arm gepackt und von ihrem E-Scooter gezogen haben.

Die 14-Jährige blieb unverletzt und stürzte nicht. Anschließend soll die Unbekannte die Jugendliche lautstark angeschrien und ihren Unmut über E-Scooter geäußert haben.

Eine weitere bislang unbekannte Frau griff verbal ein und forderte die Tatverdächtige auf, das Mädchen nicht anzuschreien. Daraufhin soll die Unbekannte die Frau beleidigt und ihr den Mittelfinger gezeigt haben.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - etwa 50 bis 60 Jahre alt - circa 1,65 Meter groß - schwarz-graue Haare, zu einem Dutt gebunden - dunkelblaues, lockeres Oberteil

Die bislang unbekannte Zeugin beziehungsweise Geschädigte wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - etwa 40 bis 50 Jahre alt - circa 1,60 Meter groß - dunkelbraune, wellige Haare

Nach Angaben der 14-jährigen hielten sich zur Tatzeit weitere Personen im Nahbereich auf.

Die Polizei leitet nun ein Ermittlungsverfahren gegen die bislang unbekannte Tatverdächtige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Beleidigung ein.

Die Polizei bittet die unbekannte Zeugin sowie weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 bei der Polizei zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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