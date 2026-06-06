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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ludwigshafen (Mitte) - Sachbeschädigung

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 05.06.2026, wurde zwischen 15:30 Uhr und 17:40 Uhr der hintere rechte Reifen des Dienstfahrzeugs der Verkehrsüberwachung der Stadtverwaltung Ludwigshafen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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