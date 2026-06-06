POL-PDLU: Ludwigshafen (Mitte) - Sachbeschädigung

Frankenthal (ots) - Bei bestem Wetter und fröhlicher Stimmung verlief aus Sicht der Polizei auch der zweite Strohhutfesttag ebenfalls überwiegend friedlich. In den späten Abendstunden kam es vereinzelt zu polizeilichen Einsätzen, wobei bisher insgesamt sieben Körperverletzungsdelikte, hierunter eine gefährliche Körperverletzung und eine Bedrohung aufgenommen wurden. Im Rahmen der Aufnahme eines der Körperverletzungsdelikte konnte festgestellt werden, dass gegen einen ...

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