POL-PDLU: Ludwigshafen (Gartenstadt) - Einbruchsdiebstahl
Ludwigshafen (ots)
Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 03.06.2026, und Freitag, den 05.06.2026, kam es in der Abteistraße 18, an der dortigen Integrierten Gesamtschule Gartenstadt, zu einem Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugten Zutritt in einen PC-Raum der Schule und entwendeten dabei mehrere IPads. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 12.000EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen
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