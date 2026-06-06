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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zweiter Strohhutfesttag

Frankenthal (ots)

Bei bestem Wetter und fröhlicher Stimmung verlief aus Sicht der Polizei auch der zweite Strohhutfesttag ebenfalls überwiegend friedlich. In den späten Abendstunden kam es vereinzelt zu polizeilichen Einsätzen, wobei bisher insgesamt sieben Körperverletzungsdelikte, hierunter eine gefährliche Körperverletzung und eine Bedrohung aufgenommen wurden. Im Rahmen der Aufnahme eines der Körperverletzungsdelikte konnte festgestellt werden, dass gegen einen 23-jährigen Beschuldigten ein offener Haftbefehl vorlag. Dieser wurde in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Zudem kam es zu einem Widerstand mit einem 22-jährigen Mann, welcher anschließend in Gewahrsam genommen wurde. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab 1,69 Promille. Gegen ihn wird im Rahmen eines Strafverfahrens ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 3130
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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