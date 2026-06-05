Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Ludwigshafen-Süd (ots)

Donnerstagabend (04.06.2026), gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 45-Jähriger mit einem grauen Opel die Saarlandstraße. Er missachtete mehrere Verkehrsregeln. Unter anderem überfuhr er eine rote Ampel, wobei es zu einem Beinaheunfall mit einem weißen Smart kam. Eine Polizeistreife unterzog den 45-Jährigen einer Verkehrskontrolle. Hierbei gab er an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben und keinen Führerschein zu haben. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizeikräfte brachten ihn zu einer Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Bei den Insassen des weißen Smart handelt es sich um wichtige Zeugen im Strafverfahren. Sind Sie die fahrzeugführende Person oder können Sie Angaben zu ihrer Identität machen, dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

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