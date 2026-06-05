Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Ludwigshafen -Süd (ots)

Freitagnacht (04.06.2026), gegen 02:20 Uhr, kam es zu einem versuchten Raub in der Bleichstraße. Ein unbekannter Täter bedrohte einen 22-Jährigen mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Da der 22-Jährige jedoch kein Bargeld dabeihatte, ließ der Unbekannte letztlich von ihm ab und flüchtete in Richtung des südlichen Innenstadtbereichs. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 20-30 Jahre alt, kurze lockige Haare, dunkle Jacke und dunkle Hose.

Können Sie Hinweise zur Tat oder zum Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

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