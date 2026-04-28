Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Gewässerverunreinigung - Zeugen gesucht
Nordhorn (ots)
Am Sonntagvormittag kam es im Nordhorn-Almelo-Kanal in Höhe der Nürnberger Straße zu einer Gewässerverunreinigung. Eine Passantin stellte eine ölhaltige Substanz im Wasser fest. Die Freiwillige Feuerwehr Nordhorn errichtete im Folgenden eine Ölsperre, so dass sich die Substanz nicht weiter ausbreiten konnte. Ermittlungen ergaben, dass die Substanz vermutlich über einen Gully am Gildehauser Weg Ecke Marienstraße in den Kanal gelangt ist. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.
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