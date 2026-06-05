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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kontrolle über PKW verloren und mit Baum kollidiert

Speyer (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr fuhr eine 31-jährige PKW-Fahrerin auf der Geibstraße in Richtung Hafenstraße. Im Kurvenbereich nach dem Naturfreundehaus verlor die Frau auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW, fuhr über den Randstein und kollidierte mit einem Baum. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein geschätzter Schaden in mittlerer, vierstelliger Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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