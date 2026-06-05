POL-PDLU: Speyer - Kontrolle über PKW verloren und mit Baum kollidiert
Speyer (ots)
Am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr fuhr eine 31-jährige PKW-Fahrerin auf der Geibstraße in Richtung Hafenstraße. Im Kurvenbereich nach dem Naturfreundehaus verlor die Frau auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW, fuhr über den Randstein und kollidierte mit einem Baum. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein geschätzter Schaden in mittlerer, vierstelliger Höhe.
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