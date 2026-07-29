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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Scooter touchiert geparkten Pkw und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

Bereits am Sonntag, dem 26. Juli, kam es gegen 18:38 Uhr auf der Hamburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Ein Zeuge hörte zunächst einen lauten Knall und beobachtete anschließend einen jungen Mann mit einem E-Scooter an dem beschädigten Fahrzeug. Auf seine Ansprache hin bestritt der Unbekannte, den Pkw berührt zu haben, hob den E-Scooter auf und entfernte sich über den Sachsenweg in Richtung Windmühlenweg.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - etwa 18 bis 21 Jahre alt
   - circa 1,80 bis 1,85 Meter groß
   - blonde, lockige Haare
   - schwarzer Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze
   - sprach akzentfreies Deutsch

An dem geparkten Pkw entstand Sachschaden an der hinteren rechten Stoßstange in Form von Lackkratzern sowie eines Bruchs mit einem etwa sechs Zentimeter langen Riss.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des beschriebenen E-Scooter-Fahrers geben können, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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