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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mercedes V-Klasse gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Bad Sassendorf (ots)

Am Montag, 28. Juli, ist es auf dem Parkplatz der Börde Therme an der Gartenstraße in Bad Sassendorf zu einem Pkw-Diebstahl gekommen.

Ein Ehepaar stellte seinen schwarzen Mercedes-Benz der V-Klasse mit Beckumer Kennzeichen gegen 16:10 Uhr auf dem Parkplatz der Börde Therme ab und besuchte anschließend die Therme. Als die beiden die Therme gegen 17:55 Uhr wieder verließen, bemerkte der Geschädigte zunächst das Fehlen seines Fahrzeugschlüssels. Bei der Nachschau auf dem Parkplatz stellte sich heraus, dass auch der Pkw entwendet worden war.

Im Fahrzeug befanden sich unter anderem ein Apple iPhone, eine Brille und einige Dokumente. Der Wert des entwendeten Mercedes liegt bei etwa 70.000 Euro.

Nach Angaben der Geschädigten hielt sich sowohl auf dem Parkplatz als auch später in der Therme ein bislang unbekannter Mann in ihrer Nähe auf. Dieser wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - etwa 20 bis 30 Jahre alt
   - circa 160 cm groß
   - südländisches Erscheinungsbild
   - kurze bis mittellange, dunkle, gelockte Haare
   - bekleidet mit einem beigen Zweiteiler mit auffälligem grünem 
     Muster
   - führte eine helle Tasche mit der Aufschrift "Karl Lagerfeld" mit
     sich

Das im Fahrzeug befindliche Mobiltelefon konnte kurz nach der Tat über die Ortungsfunktion im Bereich der A44 lokalisiert werden. Eine Absuche verlief jedoch ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem beschriebenen Mann machen können oder den entwendeten Mercedes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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