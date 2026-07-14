Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ergänze Beschreibung zur vermissten Maritta S. aus Celle vom 10.07.2026

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Celle (ots)

Die demenzkranke, 78-jährige Maritta S. ist seit dem 10.07.2026 aus einem Pflegeheim im Celler Ortsteil Bostel abgängig. Bislang führten die Suchmaßnahmen noch nicht zum Erfolg.

Frau S. kann nach neuesten Erkenntnissen wie folgt beschrieben werden:

- 170-175 cm groß - normal Statur - kurze, blonde Haare - trägt eine Zahnprothese mit einem abgebrochenen Zahn vorne links - rote Brille - rote Steppweste - schwarz-weiß gestreiftes, halblanges Oberteil - dunkle Hose - weiße Turnschuhe - führt einen blauen Rollator mit.

Die Bevölkerung, insbesondere im Bereich Bostel, wird gebeten auf ihren Grundstücken nach Frau S. zu schauen.

Auch wenn ein blauer Rollator ohne eine Besitzerin/Besitzer festgestellt wird, wird um Mitteilung an die Polizei gebeten.

Hinweise nimmt die Polizei Celle unter 05141/277-0 entgegen.

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