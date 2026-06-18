POL-MK: Wer kennt diesen Jungen?

Menden (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch, 17.06.2026, im Stadtgebiet Menden Radarkontrollen durchgeführt. Die erste Kontrolle fand zwischen 12:25 und 13:50 Uhr in der Straße "Auf der Haar" statt. Von 121 gemessenen Fahrzeugen waren sechs im Verwarngeldbereich zu schnell. Ein Fahrer erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Den Höchstwert lieferte ein Motorradfahrer aus dem Kreis Unna (UN). Er passierte die Messstelle ...

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