Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Wer kennt diesen Jungen?
Menden (ots)
Die Polizei fahndet öffentlich nach einem Tatverdächtigen, der eine gefährliche Körperverletzung begangen haben soll. Gemeinsam mit weiteren Personen soll er das Opfer in einen Hinterhalt gelockt und zusammen geschlagen haben. Wer kennt die gezeigte Person und kann Angaben zur Identität machen? https://polizei.nrw/fahndung/206399 Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)
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