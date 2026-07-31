Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Autofahrerin prallt gegen Anhänger eines abbiegenden Traktors und wird leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es gegen 10:57 Uhr auf der Rüthener Straße (L536) in Lippstadt zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Eine 68-jährige Autofahrerin aus Erwitte befuhr die Rüthener Straße aus Richtung Bökenförde kommend in Fahrtrichtung Lippstadt. Nachdem sie einen vorausfahrenden Pkw überholt hatte, scherte sie wieder ein. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen den Anhänger einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, deren Fahrer bereits nach links in einen Feldweg abbog. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Front des Pkw erheblich beschädigt wurde. Auch der Anhänger der Zugmaschine wurde beschädigt.

Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Lippstadt gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Rüthener Straße zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit beziehungsweise mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

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