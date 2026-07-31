Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl auf Baustellengelände - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 29. Juli, 17:30 Uhr, und Donnerstag, dem 30. Juli, 06:00 Uhr, kam es auf einem Baustellengelände am Katroper Weg in Soest zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen rund 450 Liter Dieselkraftstoff aus einem Kraftstofftank. Zudem wurde ein etwa 25 Meter langes 35A-Kabel aus einem Baustellenstromkasten gestohlen. Sowohl der Kraftstofftank als auch der Stromkasten waren mit Vorhängeschlössern gesichert, die ebenfalls entwendet wurden.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Katroper Weges beobachtet hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 / 91000 bei der Polizei in Soest oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell