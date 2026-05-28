Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von hochwertigen Pedelecs aus Tiefgarage

Roßbach/Wied (ots)

In dem Zeitraum vom 25.05.2026 - 27.05.2026 kam es in Roßbach/Wied zu einem Einbruchsdiebstahl aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines Elementes eines Sektionaltores in das Innere der Tiefgarage. Dort entwendeten diese zwei Pedelec der Marken Canyon und Cube.

Derzeit gibt es keinerlei Täterhinweise.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

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