PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von hochwertigen Pedelecs aus Tiefgarage

Roßbach/Wied (ots)

In dem Zeitraum vom 25.05.2026 - 27.05.2026 kam es in Roßbach/Wied zu einem Einbruchsdiebstahl aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines Elementes eines Sektionaltores in das Innere der Tiefgarage. Dort entwendeten diese zwei Pedelec der Marken Canyon und Cube.

Derzeit gibt es keinerlei Täterhinweise.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblen
z/unsere-dienststellen/polizeidirektion-neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 19:51

    POL-PDNR: Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz

    Dierdorf (ots) - Am 26.05.2026; 18:30 Uhr kam es in Dierdorf, Königsberger Straße, Parkplatz des Einkaufsmarktes LIDL, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW. Der Unfallverursacher soll mit einem schwarzen PKW gegen den geparkten PKW des Geschädigten gestoßen sein. Die Polizei Straßenhaus bittet Zeugen darum, sich telefonisch oder per E-Mail unter 02634-952-0 oder pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de zu ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 10:14

    POL-PDNR: Fahrzeugbeschlagnahme nach wiederholtem Verkehrsverstoß

    Steineroth (ots) - Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte der PI Betzdorf am Dienstag, 26.05.2026, gegen 16:45 Uhr in der Betzdorfer Straße einen 48-jährigen VW-Fahrer. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dazu kam, dass der Beschuldigte mittlerweile zum vierten Mal diesbezüglich auffiel, weshalb sein PKW mit dem Ziel der behördlichen Einziehung ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 17:58

    POL-PDNR: Kontrollen des motorisierten Zweiradverkehrs

    Straßenhaus (ots) - Die Polizeiinspektion Straßenhaus führte am Pfingstsonntag unter Beteiligung spezialisierter Kräfte im Bereich motorisierter Zweiräder Verkehrskontrollen entlang der L255 in der Gemarkung Roßbach sowie auf der L304 zwischen Isenburg und Kausen durch. Das Ziel der Maßnahmen war insbesondere die Überprüfung der Verkehrssicherheit der Motorräder sowie die Einhaltung der zulässigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren