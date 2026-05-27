Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz

Dierdorf (ots)

Am 26.05.2026; 18:30 Uhr kam es in Dierdorf, Königsberger Straße, Parkplatz des Einkaufsmarktes LIDL, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW. Der Unfallverursacher soll mit einem schwarzen PKW gegen den geparkten PKW des Geschädigten gestoßen sein.

Die Polizei Straßenhaus bittet Zeugen darum, sich telefonisch oder per E-Mail unter 02634-952-0 oder pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell