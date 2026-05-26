Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kontrollen des motorisierten Zweiradverkehrs

Straßenhaus (ots)

Die Polizeiinspektion Straßenhaus führte am Pfingstsonntag unter Beteiligung spezialisierter Kräfte im Bereich motorisierter Zweiräder Verkehrskontrollen entlang der L255 in der Gemarkung Roßbach sowie auf der L304 zwischen Isenburg und Kausen durch. Das Ziel der Maßnahmen war insbesondere die Überprüfung der Verkehrssicherheit der Motorräder sowie die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Im Rahmen der durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen wurden lediglich wenige Verstöße festgestellt. Die überwiegende Anzahl der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die geltenden Vorschriften. Ebenfalls ergaben sich bei den Kontrollen zur Verkehrssicherheit keine gravierenden Beanstandungen. Grobe technische Mängel an den überprüften Fahrzeugen wurden nicht festgestellt. Die Polizei Straßenhaus zeigt sich insgesamt zufrieden mit dem Ergebnis der Kontrollmaßnahmen.

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