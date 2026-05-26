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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen und Hundehalter nach Vorfall vom 24. April 2026 gesucht

Betzdorf (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahren wegen eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden bittet die Polizei Betzdorf um Hinweise zu dem Sachverhalt, welcher sich bereits am Freitag, 24. April (!) 2026, auf einem Waldweg bei der sog. Madonna zwischen Oehndorf/Eisweiher und Dauersberg ereignet hat.

Damals befuhr ein 48-jähriger Radfahrer den Waldweg, als sich plötzlich ein kleiner weißer Hund (hierbei könnte es sich um einen Zwergpudel handeln) losriss, dessen Halter auf einer Ruhebank saß. Der Hund stürmte auf den Radfahrer zu. Um das Tier nicht zu überfahren, bremste der 48-jährige stark ab und überschlug sich hierdurch. Durch den anschließenden Sturz erlitt der Radfahrer Schürfwunden und Prellungen; ebenso wurde sein Fahrrad beschädigt.

Der Hundehalter verweigerte dem Radfahrer gegenüber die Angabe seiner Personalien, und entfernte sich nach einem kurzen Disput unerlaubt von der Unfallstelle. Der Radfahrer musste sich um Anschluss in ärztliche Behandlung begeben.

Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hierzu zählen insbesondere auch weitere Personen mit Hunden, welche mit dem hier beteiligten Hundehalter offenbar zusammen unterwegs gewesen sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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