Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rettungshubschrauber nach Fahrradunfall im Einsatz

Malberg (ots)

Am Sonntag, 24.05.2026, befuhr ein 42-jähriger Radfahrer gegen 19 Uhr einen parallel zur L 281 in Richtung Luckenbach führenden, asphaltierten Wirtschaftsweg. Aus noch nicht geklärter Ursache, kollidierte er hierbei mit einem am Wegesrand stehenden Verkehrszeichen, und kam hierdurch zu Fall. Der Radfahrer bliebt etwa 15 Meter weiter bewusstlos liegen, und wurde durch Zeugen erstversorgt. Ein alarmierter Rettungshubschrauber brachte den Verunfallten in eine Klinik.

Da sich im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des 42-jährigen ergaben, wurde durch die Polizeibeamten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zum Gesundheitszustand des Radfahrer liegen aktuell keine neuen Erkenntnisse vor.

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