PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Beinaheunfall mit Kradstreife nach Vorfahrtsverstoß

Scheuerfeld (ots)

Eine Kradstreife der PI Betzdorf befuhr am Pfingstmontag, 25.05.2026, gegen 10:30 Uhr die Bahnhofstraße, als trotz eines die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichens eine 85-jährige Seniorin plötzlich aus einer Seitenstraße einbog, und den vorfahrtsberechtigten polizeilichen Kradfahrer so zu einer Gefahrenbremsung zwang, was letztlich einen Verkehrsunfall knapp verhinderte. Nachfolgende Anhalteversuche des Polizeibeamten misslangen, sodass die 85-jährige erst an ihrer Wohnanschrift zur Rede gestellt werden konnte. Da bei der Seniorin altersbedingte Auffälligkeiten vorlagen, kam der Beamte - neben der obligatorischen Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Vorfahrtsverstoßes - seiner Pflicht zur Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde nach, welche Maßnahmen in eigener Zuständigkeit prüfen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 12:13

    POL-PDNR: Wildpinkler beleidigt Polizeikräfte

    Harbach (ots) - Im Rahmen einer anderweitigen Anzeigenaufnahme, befand sich eine Streifenwagenbesatzung der PI Betzdorf am Pfingstmontag, 25.05.2026, gegen 1:15 Uhr nachts im Bereich des Kirchwegs, als dieser eine männliche Person auffiel, welche unmittelbar vor dem geparkten Streifenwagen in ein Gebüsch zu urinieren beabsichtigte. Mehrfachen Aufforderungen, dies zu unterlassen, begegnete der Mann zunächst sehr ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 11:59

    POL-PDNR: Rettungshubschrauber nach Fahrradunfall im Einsatz

    Malberg (ots) - Am Sonntag, 24.05.2026, befuhr ein 42-jähriger Radfahrer gegen 19 Uhr einen parallel zur L 281 in Richtung Luckenbach führenden, asphaltierten Wirtschaftsweg. Aus noch nicht geklärter Ursache, kollidierte er hierbei mit einem am Wegesrand stehenden Verkehrszeichen, und kam hierdurch zu Fall. Der Radfahrer bliebt etwa 15 Meter weiter bewusstlos liegen, und wurde durch Zeugen erstversorgt. Ein alarmierter ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 03:17

    POL-PDNR: PKW kollidiert seitlich mit LKW

    Rheinbreitbach (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf der B 42 bei Rheinbreitbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der 28-jährige Fahrer eines Kleinwagens befuhr die Bundesstraße aus Rheinbreitbach kommend in Richtung Unkel. Kurz hinter dem Kreuzungsbereich Mühlenweg kollidierte er seitlich mit einem entgegenkommenden LKW. Der PKW kam im Straßengraben zum stehen. Der Fahrer des PKW wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren