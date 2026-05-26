Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Beinaheunfall mit Kradstreife nach Vorfahrtsverstoß

Scheuerfeld (ots)

Eine Kradstreife der PI Betzdorf befuhr am Pfingstmontag, 25.05.2026, gegen 10:30 Uhr die Bahnhofstraße, als trotz eines die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichens eine 85-jährige Seniorin plötzlich aus einer Seitenstraße einbog, und den vorfahrtsberechtigten polizeilichen Kradfahrer so zu einer Gefahrenbremsung zwang, was letztlich einen Verkehrsunfall knapp verhinderte. Nachfolgende Anhalteversuche des Polizeibeamten misslangen, sodass die 85-jährige erst an ihrer Wohnanschrift zur Rede gestellt werden konnte. Da bei der Seniorin altersbedingte Auffälligkeiten vorlagen, kam der Beamte - neben der obligatorischen Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Vorfahrtsverstoßes - seiner Pflicht zur Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde nach, welche Maßnahmen in eigener Zuständigkeit prüfen wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell