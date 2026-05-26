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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dieseldiebstahl aus mehrerer Straßenbaumaschinen

Roßbach (Wied) (ots)

In der Zeit von Freitag, 22.05.2026 gegen 14 Uhr bis zum Dienstag, 26.05.2026 ca. 06 Uhr kam es zu einem Dieseldiebstahl aus Straßenbaumaschinen. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um eine Baustelle im Bereich der Neustadter Straße 2 / L255 bei Roßbach (Wied). Die bislang unbekannten Täter brachen mehrere Tankdeckel auf und entwendete ca. 230 Liter Dieselkraftstoff. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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