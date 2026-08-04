Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Altkleidercontainer durch Brandstiftung zerstört

Soest (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 05:30 Uhr zu einer Brandstiftung am Altkleidercontainer am Sigefridwall in Soest.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der vollständig gefüllt Container bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Soest musste das Behältnis aufbrechen, um das Feuer in Gänze löschen zu können.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Personen machen können, sich unter 02921-91000 bei der Polizei in Soest zu melden.

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