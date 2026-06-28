Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

FW-Lohmar: Gasaustritt auf einem Campingplatz

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Lohmar (ots)

Am gestrigen Samstagabend wurden die Löscheinheiten Lohmar-Ort und Scheiderhöhe zu einem Gasaustritt auf den Campingplatz, an der Sülztalstraße, alarmiert.

Vor Ort wurde nach ersten Erkundungen ein korrodierter Flüssiggastank aufgefunden, der eine deutliche Leckage aufwies.

Der 1800 Liter fassende Tank war bei Eintreffen der Rettungskräfte noch mit etwa 900 Litern Flüssiggas gefüllt.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beliefen sich auf Kühlen des Gastanks, Absperren und Evakuierung des Gefahrenbereichs und das Hinzuziehen von Spezialkräften, wie zum Beispiel die Messeinheiten des Rhein-Sieg-Kreis, um weitere Gefahr abzuwenden.

Nach etwa sechs Stunden Einsatzdauer konnte das restliche Flüssiggas mit Hilfe einer Fachfirma abgepumpt und der Einsatz beendet werden.

Im Einsatz waren ca. 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lohmar, sowie weitere 30 Einsatzkräfte der Messeinheiten des Rhein-Sieg-Kreis und drei Kräfte der Malteser Lohmar mit Einsatzverpflegung.

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